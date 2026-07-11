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سه موتور سنگین قاچاق به ارزش بیش از ۳۵ میلیارد ریال در اجرای طرحهای امنیت محلهمحور در کرمان توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛فرمانده انتظامی شهرستان کرمان در این باره گفت: در اجرای طرحهای امنیت محلهمحور و با هدف برخورد با موتورسیکلتهای سنگینِ فاقد مجوز که با ایجاد آلودگی صوتی و موجب سلب آسایش عمومی میشوند، ۳ موتور سنگین را در شهر شناسایی و متوقف کردند.
سرهنگ اکبر نجفی افزود: این موتورسیکلتها علاوه بر تردد غیرمجاز و ایجاد صدای ناهنجار، قاچاق و فاقد هرگونه مجوز قانونی هستند که پس از توقیف، به توفقگاه (پارکینگ) منتقل و راکبان آنها نیز برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
بگفته وی ارزش این موتورسیکلتهای قاچاق بیش از ۳۵ میلیارد ریال برآورد شده است.