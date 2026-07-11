به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛فرمانده انتظامی شهرستان کرمان در این باره گفت: در اجرای طرح‌های امنیت محله‌محور و با هدف برخورد با موتورسیکلت‌های سنگینِ فاقد مجوز که با ایجاد آلودگی صوتی و موجب سلب آسایش عمومی می‌شوند، ۳ موتور سنگین را در شهر شناسایی و متوقف کردند.

سرهنگ اکبر نجفی افزود: این موتورسیکلت‌ها علاوه بر تردد غیرمجاز و ایجاد صدای ناهنجار، قاچاق و فاقد هرگونه مجوز قانونی هستند که پس از توقیف، به توفقگاه (پارکینگ) منتقل و راکبان آنها نیز برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

بگفته وی ارزش این موتورسیکلت‌های قاچاق بیش از ۳۵ میلیارد ریال برآورد شده است.