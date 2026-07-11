به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، گیلانیان قدرشناس به پاس سالها مجاهدت و جانفشانی آقای شهید ایران آیین های ویژه ای برگزار کردند.

آیت الله رمضانی یکی از نمایندگان مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره قائد شهید امت در مسجد جعفری صومعه‌سرا گفت: دریای خروشان مردم ایران و عراق در بدرقه پیکر مطهر آقای شهید ایران جلوه‌ای از عشق، وفاداری و قدرشناسی مردم بود.

وی تصریح کرد: تا فرمان حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی مردم باید در میدان حضور داشته باشند و این حضورمردم در میدان بزرگترین پشتوانه نظام و اقتدار کشور است.

مردم قدر شناس آستانه اشرفیه هم با برگزاری مراسم، یاد امام مجاهد شهید را گرامی داشتند.

حجت الاسلام والمسلمین سید محمد مهدی ماندگاری، کارشناس مسائل دینی و اجتماعی، در این مراسم با اشاره به سیره رهبر شهید، گفت: هدف امام شهید در طول سال‌ها مجاهدت و خدمت، نه کسب مقام‌های دنیوی و نه پسندیده شدن در چشم مردم بود؛ بلکه هدف ایشان این بود که خریدارشان فقط خدا باشد و رضوانش را به او ببخشد.

همچنین مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی با حضور پرشور مردم و با هدف تبیین مسیر اقتدار ملت درمنجیل برگزار شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمد محمدیان مدیر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گیلان در این مراسم با اشاره به تشییع و بدرقه تاریخی رهبر شهید انقلاب اسلامی، گفت: این رویداد بزرگ که فراتر از یک مراسم بود نشان دهنده تجدید بیعت یک ملت با یک مکتب بود.

مردم قدرشناس و ولایتمدار دیار سردار جنگل در دیگر مناطق استان نیز با برگزاری آیین‌ها بزرگداشت یاد امام و مقتدای شهیدشان را گرامی داشتند و در برخی مناطق مردم نماز لیله الدفن برای رهبر شهید اقامه کردند