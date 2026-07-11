به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین روز مسابقات آزاد انتخابی تیم های تکواندو بانوان جوان و بزرگسال امروز (شنبه ۲۰ تیر) در فدراسیون تکواندو برگزار شد و نفرات برتر اوزان منفی ۵۷ و منفی ۶۲ کیلوگرم معرفی شدند.

در وزن منفی ۵۷ کیلوگرم (وزن چهارم)، آناهیتا رمضانی از تهران عنوان قهرمانی را به دست آورد. ساناز عباس‌پور از البرز نایب‌قهرمان شد و یاس کریمی از تهران به همراه رزان حیدری از البرز به طور مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.

در وزن منفی ۶۲ کیلوگرم (وزن پنجم) نیز نسترن ولی‌زاده از البرز بر سکوی نخست ایستاد. پونه جعفری از مازندران عنوان دومی را کسب کرد و شمیم فتحی از البرز و فاطمه سهرابی از قم به صورت مشترک سوم شدند.

بر اساس آیین‌نامه مسابقات، نفرات اول، دوم و سوم مشترک هر وزن جواز حضور در مرحله دوم مسابقات انتخابی تیم ملی را کسب کردند.

رقابت‌های آزاد انتخابی تیم های تکواندو بانوان جوان و بزرگسال تا ۲۳ تیر با برگزاری مسابقات سایر اوزان در فدراسیون تکواندو ادامه خواهد داشت.