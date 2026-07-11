برگزاری بزرگداشت قائد شهید امت فردا در قم

مراسم بزرگداشت قائد شهید امت، فردا ۲۱ تیر ۱۴۰۵ از از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای عالی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار می‌شود.