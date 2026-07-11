مراسم بزرگداشت قائد شهید امت، فردا ۲۱ تیر ۱۴۰۵ از از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای عالی و مرکز مدیریت حوزههای علمیه و دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مراسم بزرگداشت قائد عظیم الشأن انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام شهید سید علی حسینی خامنهای (رضوان الله تعالی علیه) از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای عالی و مرکز مدیریت حوزههای علمیه و دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری فردا یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ درشبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها)برگزار میشود.