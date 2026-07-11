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تشییع رهبر شهید انقلاب، تبدیل به حماسهای بی نظیر شد و مردم با مشتهای گره کرده، فریاد زدند که ایستادهاند و عزمهایشان همچنان ماندگار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل؛ وقتی اشکها بدرقه کردند، اما عزمها ماندگار شد.
تشییع رهبر شهید انقلاب، تبدیل به حماسهای بی نظیر شد و مردم با مشتهای گره کرده، فریاد زدند که ایستادهاند.
خونخواهی، لبیکِ این جمعیت بود و آنچه در تاریخِ این سرزمین ماندگار شد، عظمتِ ماندن یک مکتب در دل ملتی بود که هرگز تسلیم نخواهد شد؛ و پیام روشن این وداعِ عظیم به جهان: راه شهید، پُر رَهروتر از همیشه.