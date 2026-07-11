پخش زنده
امروز: -
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس: تشییع باشکوه رهبر شهید امت در ایران و عراق حماسهای فراموش نشدنی و جلوهای عظیم از پیوند ناگسستنی با امام امت بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدصالح جوکار در ارتباط زنده با خبر ۲۰ شبکه یزد با اشاره به تشییع باشکوه رهبر شهید امت گفت: هیچ کس نمیتواند این حضور گسترده مردم را توصیف کند و هیچ دوربینی نیز نمیتواند این حماسه بزرگ و حضور دهها میلیون نفر را به نمایش بگذارد.
وی افزود: آنچه در تهران، قم، مشهد، نجف و کربلا گذشت حماسهای فراموش نشدنی و جلوهای عظیم از پیوند ناگسستنی با امام امت بود و جهانیان را در برابر عظمت ایمان، بصیرت، وحدت و اقتدار ملت ایران را به همراه داشت.
نماینده یزد، اشکذر و زارچ ادامه داد: این تشییع باشکوه صرفا آیین وداع با پیکر رهبر مطهر نبود، بلکه تجدید بیعت تاریخی با حماسه عاشورایی و آرمانهای امام راحل و خون پاک شهدا و مسیر عزت و استقلال و مقاومت ملت ایران بود. مردم نشان دادند فقدان امام شهید نه پایان راه بلکه آغاز فصلی تازه در مسیر رویش انقلاب اسلامی است.
وی تصریح کرد: این حضور گرچه در عزا و بدرقه امام شهید بود، اما عزای زنده و حرکت آفرین و از جنس عاشورا بود که به میدان نبرد، مجاهدت، کار، خدمت، پیشرفت، مقاومت و پاسداری از حقیقت دعوت میکند. ملت نشان داد که پای کار انقلاب ایستاده و محکم و استوار است.
جوکار با تأکید بر اینکه مسیر ادامه دارد، اظهار داشت: فرمایش رهبر انقلاب اسلامی درباره این حضور حامل پیامی آشکار درباره خون خواهی رهبر شهید و مجازات عاملان و آمران و حامیان این جنایت بزرگ است. ملت برپاخاسته ایران هم انتظار دارد این حق شرعی و انسانی به صورت مقتدرانه توسط مسئولان ذیربط پیگیری شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان تأکید کرد: قطعا جانیان شرور، همیشه سایه مرگ و نیستی را تا تحقق پاک شدن زمین از لوث وجودشان به دنبال خود خواهند داشت. ملت با رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید بیعیت کردند و در سایه رهنمودهای ایشان کار دشمن را تمام خواهیم کرد.