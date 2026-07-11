فرماندار شوش گفت: این شهرستان از ظرفیت‌های بی‌بدیل کشاورزی و صنعتی و تمام زیرساخت‌ها و مواد اولیه مورد نیاز برای توسعه صنایع تبدیلی برخوردار است، ولی این ظرفیت برای ایجاد اشتغال مورد غفلت قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن ستاری‌فر روز شنبه در نشست شورای اشتغال شوش که در سالن نشست‌های فرمانداری این شهرستان برگزار شد، با اعلام فراخوان به همه صاحب نظران و کارآفرینان برای ارایه راهکارهای اشتغالزایی در شوش اظهار داشت: ایده‌های اشتغالزا متناسب با ظرفیت‌های این شهرستان مورد حمایت و پیگیری قرار می‌گیرد.

وی اشتغال را مهمترین مشکل جوانان شوش دانست و افزود: بیکاری جوانان این شهرستان، مسایل جدی برای خانواده‌ها ایجاد کرده و کمک به اشتغال زایی در شوش مورد حمایت است.

ستاری فر ادامه داد: این شهرستان از نظر مواد اولیه، صنایع و زیرساخت‌های مورد نیاز ظرفیت‌های گسترده‌ای برای توسعه صنایع تبدیلی دارد و از هر سرمایه گذار در این زمینه حمایت می‌شود.

تکلیف شرکت‌ها برای اشتغال جدید در طول سال

فرماندار شوش بیان کرد: تمام شرکت‌های مستقر در این شهرستان مکلف هستند میزان نیاز به اشتغال خود را به صورت سالانه به اداره کار شوش اعلام کنند و در این راستا با شرکتی که در طول سال هیچ استخدامی جدیدی نداشته باشد، برخورد می‌شود.

وی با بیان اینکه شرکت‌های صنعتی بزرگ در شوش درآمد بسیار بالایی دارند، افزود: امکان جذب نیرو با توجه به افزودن خطوط جدید در این شرکت‌ها وجود دارد و انتظار از آنها کمک به اشتغال جوانان است.

ستاری فر تصریح کرد: اقدام‌های گسترده‌ای برای اشتغال زایی و جذب تسهیلات اشتغال زایی انجام شده است که باید این موضوع به خوبی برای بهره گیری مردم و جوانان اطلاع‌رسانی شود.

وی ادامه داد: کارگاه‌های کوچک صنعتی اهمیت فراوانی در ایجاد اشتغال دارند و کمک به تخصیص تسهیلات و گره گشایی از مسایل این کارگاه‌های زودبازده و صنایع تبدیلی مورد تاکید است.

محسن ستاری‌فر با گلایه مندی از عملکرد بانک‌های شهرستان نسبت به پرداخت تسهیلات اشتغال زایی گفت: طرح‌های تایید شده که تمام مراحل اداری را انجام داده و تنها منتظر پرداخت تسهیلات هستند باید در اولویت پرداخت در بانک‌ها قرار گیرند.

شوش از مهم‌ترین و باشکوه‌ترین شهرهای باستانی ایران و جهان در ۱۱۵ کیلومتری شمال‌غربی اهواز قرار دارد.

این شهرستان با وجود ظرفیت‌های بسیار زیاد و بی‌بدیل در بخش‌های صنعتی، کشاورزی، گردشگری، مذهبی و طبیعی تاکنون نتوانسته از این قابلیت‌ها به‌طور کامل برای توسعه استفاده کند و همین امر باعث شده است با وجود ظرفیت‌های فراوان، همچنان با مشکلات متعدد به‌ویژه در بخش اشتغال جوانان مواجه باشد.