علی باقری: پیام پرچمهای سرخ خونخواهی واضح است
معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی حضور مردم ایران و عراق در آئین تشییع رهبر شهید مقاومت را بینظیر خواند و گفت: پیام اصلی پیوند میلیونی مردم عراق و ایران، تأکید بر خونخواهی رهبر شهید جهان اسلام است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی باقری با اشاره به حضور گسترده مردم در نجف و کربلا آن را بینظیر خواند و گفت: پیام اصلی پیوند میلیونی مردم عراق و ایران، تأکید بر خونخواهی رهبر شهید جهان اسلام است و این پیام را با پرچمهای سرخ بهخوبی نشان دادند.
معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: پیام دیگر مردم، ایستادگی و مقاومت در برابر زورگویی و زیادهطلبی استکبار جهانی، بهویژه آمریکا، است.
وی تصریح کرد: مقاومت امروز دیگر صرفاً یک جریان یا حرکت نیست، بلکه خواستگاه آن در میان همه ملتهای منطقه است. خون رهبر شهید باعث شد نهال مقاومت بارورتر و ریشهدارتر شود.
معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی در پایان گفت: امروز، پس از تشییع ۴۳ میلیونی رهبر شهید انقلاب، مسئولیت ما مسئولان برای خونخواهی سنگینتر خواهد بود.