به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، علی باقری با اشاره به حضور گسترده مردم در نجف و کربلا آن را بی‌نظیر خواند و گفت: پیام اصلی پیوند میلیونی مردم عراق و ایران، تأکید بر خونخواهی رهبر شهید جهان اسلام است و این پیام را با پرچم‌های سرخ به‌خوبی نشان دادند.

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: پیام دیگر مردم، ایستادگی و مقاومت در برابر زورگویی و زیاده‌طلبی استکبار جهانی، به‌ویژه آمریکا، است.