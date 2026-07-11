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مراسم بزرگداشت شهید امت با حضور گسترده شخصیتهای سیاسی، فرهنگی، دانشگاهی، علما، سفرا و رؤسای نمایندگیهای دیپلماتیک کشورهای دوست در قاهره برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از قاهره؛ در این مراسم مجتبی فردوسیپور رئیس دفتر حفاظت منافع کشورمان با اشاره به ابعاد شخصیتی و اندیشهای رهبر شهید، ایشان را الگویی برجسته از رهبری مبتنی بر ایمان، حکمت، شجاعت و وفاداری به آرمانها توصیف کرد.
وی با تأکید بر اینکه حمایت از ملتهای مظلوم، دفاع از آرمان فلسطین، پشتیبانی از جبهه مقاومت و مقابله با سلطهطلبی و اشغالگری، همواره از اصول اساسی اندیشه رهبر شهید بوده است، اظهار داشت: این رویکرد نه یک انتخاب سیاسی، بلکه یک وظیفه دینی، اخلاقی و انسانی به شمار میرفت.
رئیس دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در قاهره همچنین حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید و برگزاری آیینهای بزرگداشت در کشورهای مختلف، از جمله عراق، را نشانه تداوم گفتمان مقاومت و تجدید بیعت ملت ایران با آرمانهای انقلاب اسلامی و رهبری جدید دانست و تأکید کرد: این حضور گسترده، پیام روشنی از وحدت، استقامت و پایبندی ملت ایران به ارزشهای خود در برابر فشارها و تهدیدها به جهانیان مخابره کرد.
وی در پایان ضمن آرزوی علو درجات برای رهبر شهید، بر ضرورت گفتوگو، همبستگی و تلاش برای تحقق صلح، عزت و کرامت ملتهای منطقه تأکید کرد.
در ادامه این مراسم، نشست تخصصی با عنوان «اندیشه مقاومت و آینده منطقه، جایگاه زن، تعلیم و تربیت و تقریب و وحدت اسلامی در اندیشه امام شهید» با حضور جمعی از اندیشمندان و کارشناسان مصری و دیگر کشورها برگزار شد و شرکتکنندگان به بررسی ابعاد مختلف اندیشه و میراث فکری رهبر شهید پرداختند.
همچنین در حاشیه این مراسم، دفتر یادبود برای ثبت پیامها و دلنوشتههای حاضران گشایش یافت و نمایشگاههایی از تصاویر، آثار خوشنویسی و نقاشی با محوریت زندگی، مبارزات و شخصیت رهبر شهید برپا شد که با استقبال گسترده شخصیتهای سیاسی، علما، دیپلماتها، اندیشمندان و اصحاب رسانه همراه بود.
حاضران این نمایشگاه را روایتی تصویری از مکتب مقاومت و بخشی از میراث فکری رهبر شهید توصیف کردند.