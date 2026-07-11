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نمایشگاه تصاویر و روایتهای زندگی امام شهید انقلاب همزمان با اجرای پویش باید برخاست، در مدرسه فرهنگ کیش برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مدیر مدرسه هیئت امنایی فرهنگ کیش گفت: نمایشگاه با هدف آشنایی دانشآموزان با ابعاد شخصیتی، فرهنگی و سیاسی رهبر شهید انقلاب برپا شده است.
مریم احمدنظری، گفت: گزیدهای از تصاویر و روایتهای رهبر شهید انقلاب در دوران مبارزات انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مسئولیتهای اجرایی و دوران رهبری امام شهید انقلاب برای دانشآموزان و فرهنگیان به نمایش گذاشته شده است.
او هدف از برگزاری نمایشگاه را آشنایی نسل نوجوان با ابعاد مختلف شخصیت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی امام شهید برشمرد و گفت: پویش باید برخاست با مشارکت آموزش و پرورش، فرهنگیان و دانشآموزان، تا پایان مرداد ادامه خواهد داشت.