\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0633\u0631\u0648\u06cc\u0633 \u0628\u06cc\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0644 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0627\u0632 \u067e\u0627\u0631\u06cc\u0633\u061b\u00a0\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0633\u062e\u0646\u0631\u0627\u0646\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u0645\u0634\u062a \u06af\u0631\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0628\u0647 \u0645\u0627 \u062c\u0631\u0626\u062a \u0645\u0628\u0627\u0631\u0632\u0647 \u0628\u0627 \u0627\u0633\u062a\u06a9\u0628\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u062f.\n