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نماینده ولیفقیه در استان و استاندار سمنان در پیام مشترکی، از مردم این استان و نقشآفرینان خدمترسانی به زائران بدرقه رهبر شهید تقدیر کردند.
متن پیام مشترک نماینده ولیفقیه در استان و استاندار سمنان به این شرح است:
بسمه تعالی
نهم اسفندماه ۱۴۰۴ مصادف با دهمین روز ماه مبارک رمضان، خیانت دشمنان کینهتوز انقلاب اسلامی ایران، جنایتی عظیم رقمزد که جهان اسلام و عموم آزادگان و عدالتخواهان را در غم و اندوه فروبرد؛ غمی که با خانوادهایشان آغاز و در ادامه با شهادت جمعی از دانشآموزان عزیز و نیز فرماندهان نظامی و شخصیتهای خودمان مضاعف شد.
دشمن جنایتکار و سفاک در توطئههای خود نابودی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را دنبال میکرد، غافل از اینکه خون مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی به جوشش ملی تبدیل خواهد شد که همواره پشتوانه نظام اسلامی برای حرکت در مسیر تحقق آرمانهای خود بوده است. یعنی اینکه علیرغم طراحی بدخواهان، پیوند میان امام و امت را بیش از پیش تقویت کرد و جلوهای از آن در مراسم باشکوه بدرقه و تشییع آقای شهید ایران در شهرهای تهران، قم، مشهد، نجف و کربلا با حضور بینظیر و تکرارنشدنی، پیش روی جهانیان قرار گرفت.
استان سمنان بهعنوان استان بینالحرمین شهرهای قم و مشهد، در این رویداد تاریخی و حماسی در طول برگزاری آیین وداع و بدرقه رهبر شهید، با تمام ظرفیتها، توانمندیها و امکانات خود در میدان خدمترسانی به زائران و عزاداران حضور یافت و با جلوهای کمنظیر از عشق، ارادت و وفاداری، نقشی ماندگار در شکوهبخشی به این حماسه بزرگ ایفا کرد؛ نقشی که بیتردید بهعنوان سندی بر افتخار از وفاداری مردم این دیار به آرمانهای والای انقلاب و رهبری شهید انقلاب اسلامی ثبت خواهد شد.
حضور باشکوه و کمنظیر ملت سرافراز ایران اسلامی در آیین بدرقه آقای شهید ایران، جلوهای ماندگار از ایمان، بصیرت، وحدت و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود و بار دیگر نشان داد که این ملت بزرگ، در پرتو ولایت، یکپارچه و استوار ایستاده و هیچ توطئهای برای مقابله با آن را نخواهد داشت.
اینجانبان با تعظیم در برابر عظمت مردم شریف استان و تمامی نقشآفرینان این رویداد بزرگ در بخشهای مردمی، خصوصی و دولتی، بر خود لازم میدانیم از نمایندگان محترم مردم استان در مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، فرمانداران، بخشداران، ائمه محترم جمعه و جماعات، اعضای شورای تأمین، فرماندهان و نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی، سپاه، بسیج، فراجا، جمعیت هلالاحمر، اورژانس، شهرداران، دهیاران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی خصوصاً ادارات کل آموزش و پرورش و راهداری و حملونقل جادهای، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان، اصناف، فعالان اقتصادی، بخش خصوصی، واحدهای تولیدی، صنعتگران، معادن، کارکنان، کشاورزان، کارگران، کارمندان، فرهنگیان و دانشگاهیان، ورزشکاران، خیرین، هیئتهای مذهبی، هیأت امناء و خادمان مساجد، گروههای جهادی، تشکلهای مردمی و احزاب، خادمیاران رضوی، عتبات عالیات، حوزههای علمیه برادران و خواهران، فعالان فرهنگی، رسانهای، خبرنگاران و عموم مردم شریف استان که با عشق و اخلاص در برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم و میزبانی از زائران مشارکت داشتند، صمیمانه تقدیر و تشکر نماییم.
بیتردید این همدلی، ایثار و انسجام، سرمایهای ارزشمند برای استان سمنان و نمادی روشن از وفاداری مردم این دیار به آرمانهای انقلاب اسلامی، فرهنگ عاشورا و ولایت است و این حضور ماندگار برای همیشه در تاریخ استان ثبت خواهد شد.
توفیق روزافزون مردم عزیز استان را در ظل توجهات حضرت ولیعصر (عج) از خداوند متعال مسألت مینماییم.
مرتضی مطیعی
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه سمنان
محمدجواد کولیوند
استاندار سمنان