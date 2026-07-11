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فرمانده یگان حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی از کشف تعدادی سهره طلایی و ادوات زندهگیری از متخلفان در اراضی جانقور تبریز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،مرتضی نعمتپور اظهار کرد:ماموران یگان حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی در جریان گشت و کنترل مستمر در اراضی جانقور تبریز موفق به شناسایی متخلفان شکار و صید شدند.
وی افزود:در بازرسی انجام شده از متخلفان تعدادی پرنده سهره طلایی به همراه ادوات زندهگیری کشف و ضبط شد متخلفان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شدند.
نعمتپور با تاکید بر برخورد قاطع با هرگونه تخلف علیه حیات وحش از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه مراتب را در اسرع وقت به اداره کل حفاظت محیط زیست استان اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.