به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل بهزیستی خوزستان در ستاد گرامیداشت هفته بهزیستی (۲۴ تا ۳۰ تیرماه) با اشاره به شعار این هفته با عنوان"بهزیستی، کنار مردم"، این هفته را فرصت بسیار خوبی برای تبیین و انعکاس فعالیت‌ها و آشنایی بیشتر مسئولان و آحاد جامعه با خدمات بهزیستی دانست.

کریمیان با اعلام اینکه برنامه‌های متنوعی در این ایام در استان برگزار خواهد شد، گفت:عناوین روز‌های این هفته به ترتیب "پیشگیری آگاهانه باکنشگری فعالانه/بهزیستی، محله گرایی، اجتماعی سازی/ظرفیت سازی اجتماعی، مشارکت مردمی/توانمند سازی و تلفیق اجتماعی افراد دارای معلولیت/بهزیستی برای بهتر زیستن/بهزیستی، خانواده محوری و سلامت روان/ خودباوری، توانمند سازی اقتصادی" نام گذاری شده است.

وی با تاکید بر استفاده از طرح‌های ارسالی از کشور در کلیه برنامه‌ها و هماهنگ بودن دراجرای برنامه‌های مشترک افزود:کلیه شهرستان‌ها و معاونت‌های تخصصی ضمن اجرای برنامه‌های ابلاغی بهزیستی کشور، آمادگی لازم برای برگزاری مراسم افتتاح طرح‌های اشتغال، مسکن و مراکز و سایر برنامه‌هایی که به طور هماهنگ در سراسر کشور برگزار می‌گردند را داشته باشند.

برپایی نمایشگاه توانمندی‌های گروه‌های هدف، ارائه گزارش عملکرد بهزیستی، افتتاحیه طرح‌های اشتغال، مسکن، مراکز غیر دولتی، رایگان نمودن برخی خدمات در هفته بهزیستی، استقرار میز خدمت در مناطق کم برخورداربا حضور مسئولان استانی و شهرستانی، برگزاری نشست خبری، نشست‌های مشورتی و تخصصی مهمترین برنامه‌های قابل اجرا در این هفته در دستور کار قرار گرفت.