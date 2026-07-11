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عملیات اجرایی تعریض محور میدان لشکر تا سهراهی سرخهدزج سنندج با هدف کاهش ترافیک و افزایش ایمنی تردد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، یکی از گرههای قدیمی ترافیکی سنندج وارد مرحله رفع شد.
عملیات اجرایی تعریض محور میدان لشکر تا سهراهی سرخهدزج و بلوار مرزبان با حضور مسئولان استانی کلید خورد.
در این پروژه، با همکاری لشکر ۲۸ پیاده کردستان و شهرداری سنندج بخشی از دیوار پیرامونی این مجموعه عقبنشینی میکند تا امکان تعریض مسیر و اجرای عملیات عمرانی فراهم شود.
این محور که یکی از مسیرهای اصلی ورودی و خروجی شهر سنندجه سالها به دلیل افزایش حجم تردد، با ترافیک سنگین روبهرو بوده که با عملیات اجرایی آن، یکی از مطالبات دیرینه شهروندان سنندج وارد مرحله اجرا خواهد شد.
حالا نگاهها به روند اجرای این پروژه دوخته شده تا یکی از گرههای ترافیکی سنندج، هرچه زودتر به خاطرهها بپیوندد.