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وقتی یک پیام به فریاد میلیون‌ها دل تبدیل می‌شود

روایتی از پاسخ‌های قلبی مردم به نامه‌ای که با رنگ عشق و عهد انتقام نوشته شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۰- ۲۱:۳۰
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برچسب ها: پیام رهبری ، بازتاب در فضای مجازی ، خون خواهی
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