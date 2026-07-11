خریداری بیش از ۲۲۰هزار تن گندم در استان اردبیل
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: تاکنون بیش از ۲۲۰ هزار تن گندم و بیش از ۱۴هزار تن دانههای روغنی در قالب خرید تضمینی و خرید توافقی از کشاورزان استان خریداری شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل؛ بهروز خلیلی در بازدید از مراکز خرید تضمینی گندم شهرستان مشکینشهر گفت: برآورد ما تولید بیش از ۵۰۰هزار تن گندم در استان است و با تلاش دستاندرکاران، انتظار داریم میزان خرید تضمینی گندم از ۳۵۰هزار تن فراتر رود.
وی همچنین ارزش خریدهای انجامشده را بیش از ۱۰/۵هزار میلیارد تومان عنوان کرد و ادامه داد: با پیگیریهای انجامشده از سازمان برنامه و بودجه، امیدواریم مطالبات کشاورزان استان اردبیل در آینده نزدیک پرداخت شود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل هم با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۶۰درصد از خرید تضمینی گندم در استان محقق شده گفت: با برنامهریزی انجامشده و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، روند حمل گندم از مراکز خرید به سیلوها و مراکز نگهداری استاندارد با سرعت مطلوب در حال انجام است.
ودود ایرانیان با تأکید بر ضرورت نگهداری اصولی محصول، از اعمال تمهیدات لازم برای حفظ کیفیت گندمهای خریداریشده خبرداد و افزود: همه ظرفیتهای موجود برای ادامه خدماترسانی مطلوب به کشاورزان، تسریع در تخلیه و بارگیری، کاهش زمان انتظار و مدیریت بهینه فرآیند خرید تضمینی بهکار گرفته شده است.