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فردا مدیران کل چهار دستگاه اجرایی آذربایجانغربی و شهردار ارومیه در سامانه سامد پاسخگوی تماسهای مردم خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، این برنامه در اجرای نظامنامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد، تبیین اهداف دولت و تحقق مصادیق حقوق شهروندی مبنی بر استمرار تعامل مردم و دولت و پاسخگویی به درخواستها و مشکلات هموطنان و نیز ایجاد فرصتی یکسان برای همه اقشار جامعه برای ارتباط مستقیم تلفنی با مسئولین و مدیران دستگاهها اجرایی می شود.
مدیران کل بهزیستی و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۰:۰۰ و مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور مالیاتی استان از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰ در سامانه سامد پاسخگوی مردم خواهند بود.
شهردار ارومیه نیز از ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۲:۰۰ به سوالات ومطالبات شهروندان پاسخ خواهد داد.