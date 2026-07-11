به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ‌این برنامه در اجرای نظام‌نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد، تبیین اهداف دولت و تحقق مصادیق حقوق شهروندی مبنی بر استمرار تعامل مردم و دولت و پاسخگویی به درخواست‌ها و مشکلات هم‌وطنان و نیز ایجاد فرصتی یکسان برای همه اقشار جامعه برای ارتباط مستقیم تلفنی با مسئولین و مدیران دستگاه‌ها اجرایی می شود.

مدیران کل بهزیستی و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۰:۰۰ و مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور مالیاتی استان از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۱:۰۰ در سامانه سامد پاسخگوی مردم خواهند بود.

شهردار ارومیه نیز از ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۲:۰۰ به سوالات ومطالبات شهروندان پاسخ خواهد داد.