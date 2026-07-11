تیم فوتبال بعثت کرمانشاه در چارچوب لیگ دسته یک، از حضور در بندرعباس خودداری کرد تا کمیته انضباطی نتیجه این بازی را ۳ بر صفر به نفع پالایش نفت بندرعباس اعلام کند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم پالایش نفت بندرعباس در هفته سی و سوم رقابت‌های دسته یک فوتبال باشگاه‌های کشور (لیگ آزادگان) قرار بود عصر امروز شنبه بیستم تیرماه در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس، میزبان بعثت کرمانشاه باشد، اما تیم کرمانشاهی اعلام کرده که نمی‌تواند در این مسابقه حاضر شود.

در جلسه هماهنگی که امروز با حضور مهدی مهدوی نماینده فدراسیون فوتبال، حسن یوسفی ناظر داوری و نماینده تیم پالایش نفت بندرعباس برگزار شد عنوان گردید که تیم بعثت کرمانشاه اعلام کرده است برای این دیدار در بندرعباس حضور نخواهد داشت.

با توجه به جایگاه دو تیم نتیجه این بازی هیچ تاثیری در شرایط حساس جدول نخواهد داشت، زیرا تا پیش از هفته سی‌وسوم، پالایش نفت با ۴۱ امتیاز در رده نهم جدول و بعثت با ۳۵ امتیاز در رده یازدهم جدول قرار داشتند.