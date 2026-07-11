معاون امنیتی و انتظامی استاندار کرمان از پایان عملیات اعزام، اسکان و بازگشت زائران کرمانی از تهران، قم و مشهد مقدس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رحمان جلالی در نهمین روز فعالیت اتاق وضعیت ستاد بدرقه «آقای شهید ایران» در استان کرمان گفت: با پایان یافتن مراسم‌های تشییع و تدفین رهبر شهید ایران در شهر‌های تهران، قم و مشهد مقدس و بازگشت زائران به استان کرمان، پایان عملیات اعزام، اسکان و بازگشت زائران اعلام می‌شود.

وی افزود: خوشبختانه با عنایت الهی و با استعانت از روح ملکوتی رهبر شهید ایران، این فرآیند در استان کرمان و شهر‌های مقصد بدون هیچ‌گونه خسارت جانی و مالی و در کمال صحت، سلامت و امنیت به انجام رسید.

جلالی گفت: تحقق این موفقیت مرهون حمایت‌های همه‌جانبه استاندار کرمان، نماینده ولی‌فقیه در استان و همچنین تلاش‌های شبانه‌روزی مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی، اصناف، بخش خصوصی و گروه‌های مختلف مردمی بود.