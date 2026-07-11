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رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز، در نشست هماهنگی ستاد اربعین خوزستان ، بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی در فراهمسازی خدمات درمانی شایسته برای زائران حسینی (ع) تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر حاتم بوستانی با اشاره به اهمیت برگزاری منسجم و شایسته مراسم اربعین، خواستار همکاری تمامی دستگاههای ذیربط شد و از آنها خواست نسبت به سال گذشته امکانات و خدمات بیشتری را در مرزهای چذابه و شلمچه تدارک ببینند.
وی افزود: با وجود پیگیریهای مکرر استانداری و مسئولین، متأسفانه بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک امسال در مدار خدمات قرار ندارد، اما تلاش میشود با برنامهریزی جایگزین، پوشش درمانی مناسبی در محور اندیمشک فراهم آید و خدمات به بهترین شکل ممکن به زائران ارائه شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به فشار شدید بر بیمارستان گنجویان دزفول و اشغال بالای ۹۵ درصد تختها، کمبود فاحش ناوگان آمبولانسی استان را یکی از چالشهای موجود دانست و خاطرنشان کرد: پیشنهاد میشود دو دستگاه اتوبوسآمبولانس در اندیمشک مستقر شود تا خدمات درمانی به نحو مقتضی ارائه گردد.
وی همچنین بر تجهیز درمانگاه شهید علی هاشمی در مرز چذابه به دستگاه رادیولوژی دیجیتال جدید تأکید و ابراز امیدواری کرد که با همکاری تأمینکنندگان تجهیزات، این نیاز اساسی در سریعترین زمان ممکن مرتفع گردد.
دکتر بوستانی افزود: تأمین رادیولوژی سیار برای مواکب در اولویت قرار دارد تا پزشکان بتوانند در کمترین زمان ممکن، تصمیمات درمانی دقیقتری برای موارد اورژانسی و گرمازدگی اتخاذ کنند.
رئیس دانشگاه با تأکید بر تجهیز آزمایشگاه ثامنالائمه (ع) از طریق امانتگیری دستگاهها از بیمارستانهای استان اعلام کرد: نیروی انسانی و مکان آماده است؛ تنها مشکل، کمبود تجهیزات تخصصی است و از همکاران انتظار داریم دستگاههای مورد نیاز را بهصورت امانت در اختیار قرار دهند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز در بخش دیگری از جلسه، درباره وضعیت ارتباطات در مواکب گفت: سامانه ۱۱۵ عملکرد مطلوبی دارد و با برنامهریزی برای ارتقای دستگاههای بیسیم و شفافسازی شبکه تماسها، ارتباطات مؤثرتر از گذشته خواهد شد.
دکتر بوستانی از همکاری ارزشمند نیروهای مسلح در سالهای گذشته قدردانی کرد و با اشاره به تجربه موفق استقرار بیمارستان صحرایی و درمانگاههای کامل توسط ارتش و سپاه در سال قبل، ابراز امیدواری کرد با هماهنگی استانداری و بهرهگیری از همه ظرفیتهای موجود، امسال نیز خدمات درمانی در سطحی بالاتر ارائه شود.
وی در عین حال بر استفاده حداکثری از توان داخلی استان و همکاری مردمی تأکید کرد و گفت: با توجه به افزایش احتمالی شمار زائران، طراحی سناریوهای متنوع و انعطافپذیر، امکان پاسخگویی بهتر را فراهم خواهد کرد.
مسئول کمیته بهداشت و درمان ستاد ویژه اربعین حسینی (ع) استان در مرز چذابه در سال ۱۴۰۵ با اشاره به ویژگیهای منحصربهفرد هر یک از مرزهای چذابه و شلمچه، بر ضرورت طراحی خدمات متناسب با ساختار هر منطقه تأکید کرد و خواستار همکاری همه دستگاهها برای پوشش کامل فاصلههای خدماتی در مرز چذابه شد.
دکتر بوستانی همچنین اعلام کرد: استقرار رسمی خدمات از ۲۹ ماه جاری آغاز میشود و با برنامهریزی صورتگرفته، تجهیزات از ۲۰ تا ۲۵ همین ماه مستقر خواهند شد تا از همان ساعات اولیه تردد زائران، خدمات حوزه سلامت بیوقفه ارائه گردد. همچنین امیدواریم با همکاری همه دستگاهها و مشارکت پرشور مردمی، امسال نیز مأموریت خدمترسانی به زائران با شایستگی هر چه تمامتر صورت پذیرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز در پایان بر هماهنگی بینبخشی و برنامهریزی دقیق بهعنوان کلید موفقیت در مدیریت این رویداد عظیم تأکید کرد و از مسئولان خواست با شتاب و همدلی، نسبت به رفع موانع و اجرای مصوبات اقدام نمایند.
وی همچنین بهرهگیری از ظرفیتهای گسترده مردمی و تشکلهای داوطلب را در کنار نهادهای دولتی، عاملی تعیینکننده در ارتقای کیفیت خدمات دانست و بر پایبندی به زمانبندیها برای دستیابی به آمادگی کامل تأکید ورزید.