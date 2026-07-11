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حال و هوای رواق دارالذکر حرم رضوی

رواق دارالذکر حرم رضوی میزبان زائرانی شده که برای تجدید بیعت با رهبر شهیدشان آمده‌اند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۰- ۲۱:۴۶
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برچسب ها: حرم مطهر رضوی ، رهبر شهید ، تجدید بیعت ، تبعیت از رهبری
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