به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمان از ثبت ۳۹۰ هزار مورد تخلف رانندگی در معابر شهری استان طی سه ماه گذشته خبر داد.

وی با تأکید بر ماهیت اصلاحی اقدامات نظارتی، تصریح کرد که هدف از اعمال قانون، اصلاح رفتار‌های ترافیکی و پیشگیری از وقوع تصادفات جانی و مالی است.

سرهنگ رضایی در این خصوص اظهار داشت: جریمه‌های اعمال شده، صرفاً ابزاری بازدارنده جهت ارتقای فرهنگ رانندگی و کاهش نرخ حوادث ترافیکی هستند که نقش کلیدی در حفظ جان شهروندان ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به ضرورت همکاری میان پلیس و شهروندان، از رانندگان خواست با رعایت ضوابط ایمنی از جمله رعایت سرعت مجاز، استفاده از کمربند ایمنی و توجه به علائم راهنمایی و رانندگی، در مسیر افزایش ایمنی معابر شهری و کاهش تلفات جاده‌ای همراه پلیس باشند.