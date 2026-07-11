دیدار تیم های فوتبال نود ارومیه و سایپا بانتیجه پنج بر صفر به سود سایپا به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دیدار‌های هفته سی و سوم و ماقبل پایانی لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به صورت همزمان در هشت استان برگزار شد.

تیم فوتبال ۹۰ ارومیه از ساعت ۱۹:۳۰ میزبان سایپای تهران بود.

نیمه نخست این دیدار با گل کریم اسلامی در دقیقه هشتم بازی و عقیل عنافچه در دقیقه بیست به سود سایپا به پایان رسید.

در نیمه دوم کریم اسلامی در دقایق ۶۰ و ۶۵ و رضا میرزاییان در دقیقه ۸۰ برای سایپا گل زنی کردند.