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رئیس دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی طرح ملی فرصت مهر را گامی مهم در جهت اطمینان از فراهم بودن فضاهای مناسب آموزشی و رفاهی برای نسل آینده معلمان استان و کشور عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،سهراب یزدانی در جلسه استانی طرح ملی فرصت مهر ضمن استماع گزارش های روسا و معاونان توسعه و پشتیبانی دانشکده های دانشگاه فرهنگیان بر لزوم تسریع در روند آمادهسازی و ارتقای فضاهای آموزشی و به ویژه خوابگاههای دانشجو معلمان در دانشکده ها تاکید کرد.
رئیس دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی طرح ملی فرصت مهر را گامی مهم در جهت اطمینان از فراهم بودن فضاهای مناسب آموزشی و رفاهی برای نسل آینده معلمان استان و کشور عنوان کرد و افزود:انتظار میرود با پیگیریهای مستمر مسئولین و مدیران بخش های مختلف دانشگاه و تلاش های مستمر تمامی همکاران در دانشکده ها ، طرح فرصت مهر بتواند به رفع چالشهای موجود در حوزه فضاهای خوابگاهی دانشجو معلمان و فضاسازی مناسب برای دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی کمک کند.
در حاشیه برگزاری جلسه فرصت مهر رئیس دانشگاه فرهنگیان استان به همراه معاونین اداری ، مالی ، فرهنگی ، دانشجویی و مدیران استانی ضمن بازدید از دانشکده ها و سراهای دانشجویی بر ضرورت تسریع در انجام اقدامات لازم جهت آماده سازی، تجهیز و رفع نواقص سراها برای پذیرش دانشجو معلمان در سال تحصیلی جدید در دانشکده ها تاکید کرد.