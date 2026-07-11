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خروش مردم عراق در تشییع رهبر شهید امت نشانه جریان زنده مقاومت

خروش مردم عراق در تشییع پیکر مطهر رهبر شهید امت به جهان یادآوری کرد مقاومت نه یک تفکر بلکه جریانی زنده و رونده است
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۰- ۲۱:۵۸
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برچسب ها: مراسم تشییع ، رهبر شهید ، عراق ، جریان مقاومت
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