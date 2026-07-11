براساس اعلام شرکت آبفای قم فردا یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ جریان آب در محدوده برخی مناطق استان قم به دلیل عملیات اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی، دچار افت شدید فشار، قطعی احتمالی یا کاهش کیفیت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،شرکت آبفای قم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: جریان آب ۴۵ متری شهید صدوقی خیابان امام حسین کوچه ۱ به همراه تمامی فرعی‌های منشعب، از ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۸:۰۰ و پردیسان خیابان امام حسین از تقاطع خیابان مسلم تا انتها همراه تمامی فرعی‌های منشعب، از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰ از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰ از ساعت ۱۰ تا ۱۵ فردا شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۵ دچار افت شدید فشار، قطعی احتمالی یا کاهش کیفیت خواهد شد.

تلفن ۱۲۲ بصورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات هم استانی در شهر‌ها و روستا‌های استان است.