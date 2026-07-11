به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی از دستگیری عامل ترور شهید سرهنگ دوم محسن چهری از کارکنان فراجای کرمانشاه در شهرستان سردشت خبر داد.

عتباتی با اعلام این خبر گفت: مرتکب که از تروریست‌ها و اشرار مسلح می باشد در یک عملیات تروریستی در شهرستان کرمانشاه، سرهنگ دوم محسن چهری از کارکنان فراجای استان کرمانشاه را به شهادت رسانده و متواری شده بود.

وی افزود : با هماهنگی و همکاری موثر دستگاه قضایی استان خصوصا رئیس دادگستری و دادستان سردشت با هنگ مرزی سردشت در مورخه ی ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ این قاتل فراری دستگیر و تحت نظر بازپرسی قرار گرفت.

شهید سرهنگ دوم محسن چهری، از کارکنان فراجای کرمانشاه بود که در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ به دست اشرار مسلح تروریست به درجه رفیع شهادت نائل آمده بود.