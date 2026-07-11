خسارت طوفان و تگرگ به بخش کشاورزی جنوب کرمان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان از وارد آمدن پنج هزار و ۹۸۶ میلیارد و ۴۸۰ میلیون ریال خسارت به بخش کشاورزی شهرستانهای جیرفت و عنبرآباد در پی وقوع طوفان و تگرگ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان از وارد آمدن پنج هزار و ۹۸۶ میلیارد و ۴۸۰ میلیون ریال خسارت به بخش کشاورزی شهرستانهای جیرفت و عنبرآباد در پی وقوع طوفان و تگرگ روز پنجشنبه ۱۱ تیرماه سال جاری خبر داد.
فرود سالاری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، با اشاره به ارزیابیهای انجامشده از مناطق آسیبدیده اظهار کرد: در پی وقوع طوفان و تگرگ روز بخشهای مختلف کشاورزی در شهرستانهای جیرفت و عنبرآباد دچار خسارات قابل توجهی شدند.
وی افزود: بر اساس گزارش کارشناسان، در بخش زراعی ۸۶ هکتار از مزارع ذرت علوفهای آسیب دید که میزان خسارت وارده به این بخش بالغ بر ۲۶۴ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال برآورد شده است.
سالاری ادامه داد: همچنین در بخش باغی، ۸۵۰ هکتار از باغات شامل ۱۰۰ هکتار مرکبات و ۷۵۰ هکتار نخیلات خسارت دیدند که ارزش ریالی این خسارت حدود ۵ هزار و ۵۸۰ میلیارد میلیون ریال برآورد شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان با بیان اینکه سازههای گلخانهای نیز از این مخاطره طبیعی در امان نماندند، تصریح کرد: در این حادثه ۱۲ هکتار از سازههای گلخانهای خسارت دید که میزان خسارت وارده به این بخش ۱۴۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.
وی مجموع خسارات واردشده به بخش کشاورزی شهرستانهای جیرفت و عنبرآباد را ۵ هزار و ۹۸۶ میلیارد و ۴۸۰ میلیون ریال اعلام کرد و تأکید کرد: کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی در حال پیگیری مستندسازی خسارات و انجام اقدامات لازم برای جبران بخشی از زیانهای وارده به بهرهبرداران از طریق مراجع ذیربط هستند.
سالاری همچنین بر ضرورت توسعه پوشش بیمه محصولات کشاورزی و اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه برای کاهش آثار مخاطرات طبیعی بر بخش کشاورزی تأکید کرد.