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حجتالاسلام تقوی فعال فرهنگی استان قزوین با اشاره به اشتباه محاسباتی دشمن، اعلام کرد: شهادت رهبر انقلاب باعث برخاستن مسئولیتپذیری بیسابقه مردم و گسترش حمایتهای جهانی از مسیر انقلاب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجتالاسلام تقوی فعال فرهنگی در گفتگوی ویژه خبری شبکه قزوین با تحلیل ابعاد معنوی و سیاسی شهادت رهبر انقلاب تأکید کرد : دشمن در محاسبات خود نقش کلیدی مردم و تداوم مسیر انقلاب را نادیده گرفته بود.
وی با تشبیه شهادت به شکستن شیشه عطر، گفت: این اتفاق بهجای پایان دادن به مسیر، باعث انتشار گستردهتر پیام انقلاب در میان آزادیخواهان جهان شد.
حجتالاسلام تقوی در سخنانی با اشاره به شبهای انتظار برای تشییع پیکر امام شهید و مقایسه آن با انتظار خانوادههای شهدای مفقودالاثر، بر پیوند عمیق میان داغ این خانوادهها و مسیر شهادت تأکید کرد.
وی مراسم تشییع در ایران و عراق را بینظیر توصیف نمود.
این فعال فرهنگی با اشاره به استراتژی دشمن، افزود: دشمن گمان میکرد با از میان برداشتن شخص اول، پرونده انقلاب بسته میشود، اما غافل بود که انقلاب قائم به شخص نبوده، بلکه بر قلبها امامت میکرد.
وی با استناد به وصیتنامه امام خمینی، مسیر انقلاب را مسیری فراتر از وابستگی به یک فرد دانست که حتی با نبودِ فیزیکی رهبر نیز با قدرت ادامه مییابد.
تقوی همچنین به بازگشت و توبه برخی از کسانی که پیشتر تحت تأثیر فضاسازیهای جبهه مقابل بودند، اشاره کرد و گفت: خون رهبر، تمام تفاوتهای ظاهری و فکری را از میان برد و او را به امام امت و متعلق به تمامی قشرها تبدیل کرد.
وی با استناد به آیات قرآن و نقش محوری مردم، تأکید کرد: بزرگترین سرمایه نظام، حضور و مسئولیتپذیری مردم است که به تصمیمگیرندگان جسارت و شجاعت بخشیده است.
حجتالاسلام تقوی در سخنانی پیرامون الگوهای رهبری و همبستگی اجتماعی، بر اهمیت محوریت «شفقت» و «خیرخواهی متقابل» در میان مردم تاکید کرد. وی با اشاره به پیام امام حاضر در تاریخ ۲۰ فروردین، این مفهوم را یکی از الگوهای کلیدی در سیره رهبری دانست.
حجتالاسلام تقوی اظهار داشت: شفقت به معنای خیرخواهی نسبت به یکدیگر و نسبت به مردم است و افزود: «نکته بسیار مهم اینجاست که اگر مردم این شفقت را به یک روال و عادت همگانی تبدیل کنند، دستاوردهای مادی و معنوی بزرگی حاصل خواهد شد.»
وی در ادامه بر پیوند میان اخلاق و موفقیتهای اجتماعی تاکید کرد و گفت: «نهادینه شدن روحیه خیرخواهی در جامعه، مستلزم نزول امدادهای غیبی و رحمت الهی است و میتواند منجر به پیروزی بر دشمن، پیشرفتهای چشمگیر در عرصههای علمی و فناوری شود.»
فعال فرهنگی استان خاطرنشان کرد: میراث اصلی رهبری، نزدیک کردن دلها و پیوند میان مردم با یکدیگر است که این همبستگی، زیربنای اصلی پیشرفت و پیروزی در مسیرهای پیش رو خواهد بود.