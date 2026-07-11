هشدار رئیس دادگستری بم درباره سوءاستفاده کلاهبرداران از عناوین واهی
رئیس دادگستری شهرستان بم با هشدار نسبت به ارسال گسترده پیامهای حاوی لینکهای آلوده در فضای مجازی به ویژه پیام رسانهای داخلی و خارجی، گفت: مردم فریب پیوندهای مخرب در قالب پیامهای جعلی قضایی را نخورند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
رئیس دادگستری شهرستان بم با هشدار نسبت به ارسال گسترده پیامهای حاوی لینکهای آلوده در فضای مجازی به ویژه پیام رسانهای داخلی و خارجی، گفت: مردم فریب پیوندهای مخرب در قالب پیامهای جعلی قضایی را نخورند.
حجت الاسلام و المسلمین ابوالفضل فرحبخش با اشاره به افزایش مراجعه و شکایت پیرامون فیشینگ در فضای مجازی گفت: کلاهبرداران با ارسال پیامهایی با مضمون ثبت شکایت یا ابلاغیه ثنا و یا سایر موضوعات اغواکننده بدنبال سرقت اطلاعات بانکی از طریق فیشینگ هستند؛ مردم از باز کردن هر پیام ناشناس خودداری کرده و موارد مشکوک را فوراً به پلیس فتا اطلاع دهند.
وی با استناد به رشد چشمگیر پروندههای ثبتشده در حوزه جرائم رایانهای، تصریح نمود: شبکههای مجرمانه با بهرهگیری از عبارات تحریکآمیزی همچون «اخطاریه قضایی»، «درخواست پیگیری شکایت» یا «اطلاعیه سامانه ثنا»، مترصد ایجاد اضطراب در اذهان عمومیاند و با جای دادن واسطههای الکترونیکی مخرب، مسیری برای فیشینگ، تزریق نرمافزارهای جاسوس و تاراج حسابهای بانکی بیپرواتر از گذشته گشودهاند.
این مقام قضایی از شهروندان خواست: با حفظ جانب احتیاط، از گشودن هرگونه پیام با منشأ نامعلوم یا نشانیهای مشکوک به شدت پرهیز نمایند و در صورت برخورد با مشخصات غیرمتعارف، بیدرنگ از طریق سامانه ارتباطی پلیس تخصصی فضای تولید و تبادل اطلاعات به شماره ۰۹۶۳۸۰، رخداد را جهت رسیدگی فنی گزارش کنند.
حجت الاسلام فرحبخش در ادامه، یگانه راه مطمئن برای مشاهده احکام، ابلاغیهها و خدمات مرتبط با نهادهای حقوقی را ورود به پایگاه رسمی خدمات الکترونیک قضایی به نشانی adliran.ir یا بهرهگیری از نرمافزار معتبر «ثنا» برشمرد و بر این نکته تأکید ورزید که تکیه بر بسترهای تأییدشده تنها سپرِ بازدارنده در برابر دامهای هوشمند کلاهبرداران خواهد بود.