مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ در دیدار با خانواده سردار شهید خلیل هلالی محمدی، ضمن ادای احترام به جایگاه رفیع این شهید، شهادت ایشان در کنار رهبر شهید انقلاب (قائد امت اسلام) را برگ زرینی از افتخارها و نشانه تقرب الهی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباسعلی رضایی با تجلیل از مجاهدت‌های بی‌وقفه این سردار سرافراز، اظهار داشت: شهید خلیل هلالی محمدی از تبار مردانی بود که زندگی‌ خود را وقف اعتلای نظام اسلامی و خدمت به مردم کرد. شهادت این بزرگمرد در کنار رهبر شهید انقلاب (قائد امت اسلام) نشان از همسویی و همگامی صادقانه ایشان در مسیر ولایت و پاسداری از آرمان‌های انقلاب تا آخرین لحظه حیات دنیوی دارد.

مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ با توجه به جنایت ددمنشانه دشمن در نهم اسفند و جایگاه والای شهدای این واقعه، گفت: همراهی در رکاب رهبری که خود در مسیر خدمت به خلق به فیض شهادت نائل آمد، مقامی است که تنها نصیب بندگان خاص خدا می‌شود. سردار شهید هلالی محمدی با ایثار جان خویش در این مسیر، نام خود را در حافظه تاریخی ملت ایران به نیکی ثبت کرد.

رضایی در ادامه با توجه به عظمت وداع پرشور و تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب از طرف مردم قدرشناس ایران اسلامی، تصریح کرد: حضور میلیونی و حماسی مردم در آیین وداع با قائد امت اسلام، امام شهید خامنه‌ای، گواهی صادق بر پیوند ناگسستنی میان «امت و امام» و ارادت قلبی مردم به رهبر خود بود.