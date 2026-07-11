فیلم کوتاه استاره که پیش از این قرار بود، دوشنبه ۲۲ تیر در پردیس سینمایی بهمن شهرکرد برگزار شود به زمان دیگری موکول شد.

به خبرگزاری صداوسیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل فرهنگ و ارساد استان گفت:فیلم کوتاه استاره از آثار منتخب چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران است.

شهرام فرجی افزود: بر این اساس برنامه پاتوق فیلم کوتاه انجمن در ساعت ۱۶ این روز فیلم‌های "جاذبه غیر نیوتونی" به کارگردانی علیرضا صادقی

- "صوراحیل" به کارگردانی اسماعیل عظیمی

- "مرخ" به کارگردانی حسین فیروزه

- "هلیوس" به کارگردانی سارا طالبیان و مجید صداقت را برگزار می‌کند.

به گفته وی حضور برای عموم آزاد و رایگان است.