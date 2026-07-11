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فیلم کوتاه استاره که پیش از این قرار بود، دوشنبه ۲۲ تیر در پردیس سینمایی بهمن شهرکرد برگزار شود به زمان دیگری موکول شد.
به خبرگزاری صداوسیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل فرهنگ و ارساد استان گفت:فیلم کوتاه استاره از آثار منتخب چهلودومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران است.
شهرام فرجی افزود: بر این اساس برنامه پاتوق فیلم کوتاه انجمن در ساعت ۱۶ این روز فیلمهای "جاذبه غیر نیوتونی" به کارگردانی علیرضا صادقی
- "صوراحیل" به کارگردانی اسماعیل عظیمی
- "مرخ" به کارگردانی حسین فیروزه
- "هلیوس" به کارگردانی سارا طالبیان و مجید صداقت را برگزار میکند.
به گفته وی حضور برای عموم آزاد و رایگان است.