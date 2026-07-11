ثبت بیش از ۴۸ هزار نوبت سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان با بیان اینکه شاخص نوبت‌گیری استان در طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان، ۴۸ هزار و ۹۰۱ نفر تعیین شده است، گفت: تاکنون، ۴۸ هزار و ۴۸۶ نفر از طریق سامانه سیرت ۲ برای انجام سنجش بدو ورود نوبت‌گیری کرده‌اند.