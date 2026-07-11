ثبت بیش از ۴۸ هزار نوبت سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان با بیان اینکه شاخص نوبتگیری استان در طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان، ۴۸ هزار و ۹۰۱ نفر تعیین شده است، گفت: تاکنون، ۴۸ هزار و ۴۸۶ نفر از طریق سامانه سیرت ۲ برای انجام سنجش بدو ورود نوبتگیری کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان کرمان با بیان اینکه شاخص نوبتگیری استان در طرح سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان، ۴۸ هزار و ۹۰۱ نفر تعیین شده است، گفت: از آغاز اجرای این طرح از اول مهرماه ۱۴۰۴ تاکنون، ۴۸ هزار و ۴۸۶ نفر از طریق سامانه سیرت ۲ برای انجام سنجش بدو ورود نوبتگیری کردهاند که نشاندهنده تحقق بخش عمدهای از برنامه پیشبینیشده در استان است.
محمود بنی اسد اظهار کرد: بر اساس آمار ارائهشده، از مجموع نوآموزان نوبتگیریشده، ۳ هزار و ۶۷۷ نفر نیازمند انجام ارزیابی تخصصی هوش تشخیص داده شدهاند که تاکنون ۳ هزار و ۲۰۷ نفر از این نوآموزان ارزیابی تخصصی خود را انجام دادهاند، اما ۴۷۰ نفر هنوز برای انجام این مرحله به مراکز جامع سنجش مراجعه نکردهاند.