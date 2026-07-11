ادامه مسیر رهبر شهید، حرف اصلی مردم در اجتماعات شبانه

مردم در سراسر کشور همچنان در اجتماعات شبانه حضور دارند و حرف اصلی انها ادامه مسیر رهبر شهید است. مردمی که سوگ را به حماسه تبدیل و پیامی روشن به دشمنان ایران مخابره کردند.