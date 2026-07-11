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ادامه مسیر رهبر شهید، حرف اصلی مردم در اجتماعات شبانه

مردم در سراسر کشور همچنان در اجتماعات شبانه حضور دارند و حرف اصلی انها ادامه مسیر رهبر شهید است. مردمی که سوگ را به حماسه تبدیل و پیامی روشن به دشمنان ایران مخابره کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۰- ۲۲:۱۹
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برچسب ها: حضور مردم در خیابان ها ، اتحاد و همدلی ، اقتدار ملت ایران ، خون خواهی
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