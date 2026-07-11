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ورزشکاران آذربایجان غربی موفق به کسب یک نشان طلا و پنج نشان برنز در مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی کشور شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ورزشکاران نابینا، کمبینا و دارای معلولیت آذربایجانغربی با حضوری شایسته در مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی بزرگسالان، موفق به کسب نشان های های رنگارنگ و ثبت نتایجی ارزشمند شدند.
این رقابتها با حضور برترین ورزشکاران کشور در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب تهران برگزار شد و نمایندگان آذربایجانغربی با نمایش توانمندی، انگیزه و روحیه مثالزدنی، بار دیگر ظرفیتهای بالای ورزشکاران دارای معلولیت استان را به نمایش گذاشتند.
در بخش نابینایان و کمبینایان، محمدرضا وطنفدا در کلاس T11 موفق شد در مواد ۵۰۰ متر و ۱۵۰۰ متر دو مدال ارزشمند برنز را از آن خود کند.
همچنین مهدی دلپاک در کلاس T12 با عملکردی درخشان، مدال طلا در ماده ۱۰۰ متر و مدال برنز در پرش طول را کسب کرد.
رضا شرفی نیز در همین کلاس با قرار گرفتن در جایگاههای چهارم ماده ۱۰۰ متر و پنجم ماده ۴۰۰ متر، عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشت.
در بخش ورزشکاران دارای معلولیت نیز علی نصیرزاده در کلاس T46 موفق به کسب مدال برنز در ماده ۴۰۰ متر شد و بهمن هوشمند در کلاس F56 با کسب مدال برنز در ماده پرتاب وزنه، به جمع مدالآوران استان پیوست.
هدایت و مربیگری تیم اعزامی آذربایجانغربی را هادی الغونه بر عهده داشت که با برنامهریزی و هدایت فنی مناسب، نقش مؤثری در موفقیت ورزشکاران استان ایفا کرد.
کسب پنج نشان رنگارنگ در این رقابتهای ملی، نشاندهنده ظرفیتهای ارزشمند ورزشکاران دارای معلولیت، نابینا و کمبینای آذربایجانغربی و حاصل تلاش، پشتکار و حمایتهای مستمر در مسیر توسعه ورزش قهرمانی این عزیزان است.