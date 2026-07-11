هشدار پلیس به عاملان ایجاد رعب و وحشت در فضای مجازی
جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان از دستگیری فردی از اراذل و اوباش که با انتشار محتوای هنجارشکنانه و نمایش سلاح سرد در فضای مجازی، به دنبال قدرتنمایی و تشویش اذهان عمومی بود خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
سرهنگ پورامینایی گفت: این فرد با هدف ایجاد رعب و وحشت و ترغیب شهروندان به رفتارهای غیرقانونی، سعی در خدشهدار کردن امنیت روانی جامعه داشت که در پی شناسایی مخفیگاه وی، تمامی ادله و مستندات جرم نیز کشف و ضبط شد.
جانشین فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است افزود: پلیس با هرگونه اقدامی که هدف آن مخل نظم عمومی یا ایجاد فضای ترس از طریق رسانههای اجتماعی باشد، با قاطعیت و بدون درنگ برخورد خواهیم کرد