هشدار پلیس به عاملان ایجاد رعب و وحشت در فضای مجازی

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان از دستگیری فردی از اراذل و اوباش که با انتشار محتوای هنجارشکنانه و نمایش سلاح سرد در فضای مجازی، به دنبال قدرت‌نمایی و تشویش اذهان عمومی بود خبر داد.