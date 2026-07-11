مدیر کل راه و شهرسازی خوزستان گفت: در سفر وزیر راه و شهرسازی به این استان با آغاز بهره‌برداری از بیش از ۶ هزار واحد مسکونی در قالب طرح‌های نهضت ملی، مسکن روستایی و تکمیل واحد‌های مسکن مهر، گام مهمی در جهت تحقق هدف‌های دولت برای خانه‌دار کردن شهروندان برداشته شد.

خبرگزاری صدا و سیما به گزارش، مدیر کل راه و شهرسازی خوزستان با توجه به سفر وزیر راه و شهرسازی به این استان، از واگذاری ۶ هزار و ۱۵۶ واحد مسکونی به متقاضیان خبر داد.

روح‌الله عمادی گفت: این حجم از واحدهای مسکونی در قالب طرح‌های نهضت ملی مسکن، مسکن روستایی و تکمیل واحدهای باقی‌مانده مسکن مهر به بهره‌برداری می‌رسند.

عمادی اضافه کرد: در این مرحله، ۱۷۲۸ واحد از طرح نهضت ملی مسکن در بخش «خودمالک» تکمیل شده است و همچنین ۴۵۴ واحد از طرح نهضت ملی و ۸۶۰ واحد از واحدهای مسکن مهر، پس از رفع نواقص زیرساختی، در اختیار خانواده‌ها قرار می‌گیرد.

مدیر کل راه و شهرسازی خوزستان، همچنین از پیشرفت طرح شاخص «فرهنگ‌شهر» اهواز که شامل ۴۹۲ واحد است، یاد کرد و گفت: اولویت اصلی دستگاه اجرایی در استان، رفع موانع طرح‌های نیمه‌تمام و تأمین خدمت‌های زیربنایی برای سرعت در خانه‌دار شدن شهروندان تا پایان امسال است.