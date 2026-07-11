به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد سلطانی‌کاظمی در بررسی وضعیت تولید و چالش‌های پیش روی کشاورزان، به تغییر نگرش و رشد سطح آگاهی بهره‌برداران در عصر جدید اشاره کرد و اظهار داشت: امروزه با توجه به گسترش رسانه‌ها و رشد جامع جامعه روستایی، دیگر نمی‌توان با نگاه‌های سنتی به تولیدکننده نگریست؛ کشاورزان ما رشد قابل توجهی داشته‌اند و نیازهای آن‌ها اکنون در سطح تخصصی‌تری تعریف می‌شود.

وی با تحلیل چالش‌های مربوط به تأمین عوامل تولید، تصریح کرد: در حال حاضر مدیریت نهاده‌های حیاتی میان وزارتخانه‌های مختلف توزیع شده است؛ به گونه‌ای که آب، سرمایه‌گذاری و سوخت هر کدام تحت متولیان جداگانه‌ای هستند. با این حال، سازمان جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی بخش تولید، موظف است تا این پراکندگی را مدیریت کرده و به عنوان یک پل ارتباطی، نیازهای جامعه هدف را در تمامی مراحل تأمین نماید.

سلطانی‌کاظمی در ادامه با اشاره به تغییر وظایف سازمان پس از اجرای قانون انتزاع، افزود: دامنه مسئولیت ما اکنون فراتر از مدیریت تولید است. بر اساس رویکرد جدید، سازمان جهاد کشاورزی متولی کل زنجیره ارزش، از تولیدکننده تا مصرف‌کننده است. این یعنی ما باید تمامی ابعاد جامعه هدف را در نظر بگیریم تا زنجیره تولید، توزیع و مصرف در استان به گونه‌ای بهینه و پایدار مدیریت شود.