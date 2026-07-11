به گزارش خبرگزاری صداو سیمای استان لرستان ؛؛ ؛مردم ولایی و انقلابی غیور لرستان در یکصد و سی و دومین حماسه ی سنگر خیابان برای خونخواهی امام شهید و بیعت با رهبر معظم انقلاب همچنان با مشت های گره کرده و گام های استوار بر عهد و وفاداری خود با قائد شهید امت ،راه ولایت و حمایت از نیروهای مسلح ایستاده‌اند

در این عهد و قرار ایستادگی مردم ولایی و جان فدای شهرستان خرم آباد پیام خونخواهی قائد شهید امت و ایستادن پای وطن ،حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت را از میدان‌های شهر به جهانیان مخابره کردند.





