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مردم ولایی لرستان در قرار ۱۳۲ سنگر خیابان برای خونخواهی امام شهید و بیعت با رهبر معظم انقلاب همچنان در میدان حضور و غیرت ایستادهاند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیمای استان لرستان ؛؛ ؛مردم ولایی و انقلابی غیور لرستان در یکصد و سی و دومین حماسه ی سنگر خیابان برای خونخواهی امام شهید و بیعت با رهبر معظم انقلاب همچنان با مشت های گره کرده و گام های استوار بر عهد و وفاداری خود با قائد شهید امت ،راه ولایت و حمایت از نیروهای مسلح ایستادهاند
در این عهد و قرار ایستادگی مردم ولایی و جان فدای شهرستان خرم آباد پیام خونخواهی قائد شهید امت و ایستادن پای وطن ،حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت را از میدانهای شهر به جهانیان مخابره کردند.