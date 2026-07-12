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سپاه لرستان از حضور حماسی مردم استان در مراسم بدرقه و وداع با رهبر شهید امت قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام استان لرستان در پیامی ضمن تجلیل از حضور حماسی و با شکوه مردم استان لرستان در مراسمات وداع و تشییع آقای شهید ایران، از عموم مردم شهرستان خرم آباد برای حضور در مراسم بزرگداشت امام شهید در روز یکشنبه ۲۱ تیرماه دعوت به عمل آورد.
متن این پیام به شرح زیر می باشد:
بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام و تحیت به روح بلند امام راحل و امام شهید و درود بر امت همیشه در صحنه، غیرتمند و ولایت مدار استان لرستان
آن طوفان تکبیر و آن سیل خروشانِ اشک و اراده که پیکر مطهر امام شهید انقلاب اسلامی را بر دستهای نیایشگرتان تا افلاک بردید، یک قیام عارفانه و یک بیعت ملکوتی با خون شهیدی بود که هنوز نبض تاریخ در گامهای او میتپد.
این حضور بینظیر و نمایانِ اقشار مختلف مردم استان لرستان در مراسمات وداع، بدرقه، تشییع و تدفین امام و آقای شهید حضرت آیت الله العظمی امام سید علی حسینی خامنه ای (قدس الله نفسه زکیه)، با اجرای آئین و رسوم عزاداری بومی و محلی، از تهران تا قم و از نجف اشرف و کربلای معلی تا مشهد مقدس، در صفحهای زرین بر صحیفهی تاریخ برای همیشه ماندگار شد و فریاد زد که ملت ایران، همچون شاگردان مکتب عاشورا، بر سر عهد خویش با امام عصر(عج) و نائب ایشان و آرمانهای آسمانیِ انقلاب اسلامی، ایستادهاند.
شما با این حضور میلیونی و عظیم، دشمنان را در حیرت و دوستان را در شعف نشاندید و ثابت کردید که خون امام شهید، چشمهی جوشان بصیرت است و هر قطرهاش، امتی را بیدارتر و مصممتر میسازد. این حضور، پیامی بس رسا داشت: که «راه امام، راه خداست و برای امتداد راه حق، باید برخاست» و این امت، هیچگاه از این طریقِ نورانی منحرف نخواهد شد.
لذا سپاه حضرت ابوالفضل علیهالسلام ضمن تجلیل از حضور حماسی شما مردم غیرتمند و ولایتمدار این دیار، از عموم شیفتگان و دلدادگان مکتب حسینی دعوت میکند تا در مراسم محوری بزرگداشت امام شهید که روز یکشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵، ساعت ۹ صبح در مصلی الغدیر خرم آباد،با حضور و سخنرانی حضرت آیت الله خاتمی امام جمعه موقت تهران برگزار خواهد شد، حضور پرشکوه و ماندگاری را در بزرگداشت و خونخواهی امام شهید و بیعت با مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی)رقم