مدیر جهاد کشاورزی حمیدیه گفت: در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، عملیات تخریب ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در سطح ۳.۷ هکتار از اراضی کشاورزی روستای طراح این شهرستان اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد طاهر دغلاوی بیان داشت: در راستای صیانت از اراضی کشاورزی و اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، عملیات قلع و قمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز در سطح ۳.۷ هکتار از اراضی کشاورزی روستای طراح حمیدیه، با دستور مقام قضایی و با حضور عوامل و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط انجام شد.

وی افزود: در این عملیات، ساخت‌وسازهای غیرمجاز تخریب و مصالح ساختمانی موجود در محل جمع‌آوری شد تا از ادامه هرگونه تصرف و تغییر کاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی جلوگیری شود.

دغلاوی با تأکید بر اینکه حفظ اراضی کشاورزی یکی از مهم‌ترین الزامات تحقق امنیت غذایی و توسعه پایدار بخش کشاورزی است، اظهار کرد: اراضی کشاورزی سرمایه‌ای ملی و غیرقابل جایگزین هستند و هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز، علاوه بر کاهش ظرفیت تولید، تهدیدی برای امنیت غذایی و حقوق نسل‌های آینده به شمار می‌رود.

مدیر جهاد کشاورزی حمیدیه می گوید: جهاد کشاورزی شهرستان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و در تعامل مستمر با دستگاه قضایی، برخورد با متخلفان را با قاطعیت دنبال می‌کند و هیچ‌گونه اغماضی در برابر ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی نخواهد داشت.