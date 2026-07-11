به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،نعمت پور گفت:ماموران یگان حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی با هماهنگی رئیس پارک ملی ارسباران و پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و کمین در محل موفق به شناسایی و دستگیری صیادان غیرمجاز شدند.

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست آذربایجان شرقی افزود: در جریان این عملیات که در محدوده سه‌راهی خواجه انجام شد ۷۰ کیلوگرم ماهی سوف که به‌ صورت غیرمجاز صید شده بود از متخلفان کشف و ضبط شد.

نعمت‌پور با تاکید بر برخورد قاطع با متخلفان حوزه محیط‌زیست اظهار داشت:یگان حفاظت محیط‌زیست استان با گشت‌زنی مستمر و همکاری سایر دستگاه‌های مسئول با هرگونه صید و شکار غیرمجاز مطابق قانون برخورد خواهد کرد و پرونده متخلفان برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.