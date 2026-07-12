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فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در پیامی از حضور گسترده خانواده بزرگ این وزارتخانه و بنیاد در آیینهای وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب، قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، انوشیروان مهری، فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در پیامی از حضور حداکثری خانواده بزرگ وزارت راه و شهرسازی در آیینهای وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، صمیمانه قدردانی کرد.
در متن این پیام آمده است: مرکز مقاومت بسیج وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بر خود لازم میداند از حضور پرشور و حماسی مردم شریف ایران، خانواده بزرگ وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، همکاران گرانقدر و همه زائران و دلدادگان انقلاب اسلامی در آیینهای وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، صمیمانه قدردانی کند.
همچنین از حمایتها و همکاریهای ارزشمند مدیران، کارکنان، بسیجیان، پایگاههای مقاومت بسیج، ادارههای کل استانی، سازمانها و شرکتهای تابعه وزارت راه و شهرسازی که با روحیهای جهادی و خستگیناپذیر در زمینه برنامهریزی، اسکان، پذیرایی، حمل و نقل و خدمترسانی به زائران و شرکتکنندگان تلاش کردند، صمیمانه سپاسگزاریم.
بیتردید، این همدلی، اخلاص و حضور مسئولانه، بار دیگر جلوهای ماندگار از فرهنگ ایثار، خدمت و وحدت در خانواده بزرگ وزارت راه و شهرسازی را نمایان کرد.
از خداوند متعال، عزت روزافزون همکاران گرامی و ملت عزیز ایران و توفیق ادامه خدمت صادقانه در مسیر آرمانهای انقلاب اسلامی را مسئلت داریم.