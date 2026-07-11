اوقات شرعی ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روز یکشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵، ۲۷ محرم الحرام ۱۴۴۸ هجری قمری و ۱۲ جولای ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۳ و ۴۵ دقیقه

طلوع آفتاب: ۵ و ۲۰ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۲۱ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۹ و ۲۲ دقیقه

اذان مغرب: ۱۹ و ۴۱ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۳۴ دقیقه

ذکر روز یکشنبه:

۱۰۰ مرتبه یا ذالجلال و الاکرام

حدیث روز:

امام علی (ع) فرمود: أبلَغُ العِظاتِ الاعتِبارُ بِمَصارِعِ الأمواتِ.

رساترین پندها، عبرت گرفتن از آرامگاه هاى مردگان است.(شرح آقا جمال الدین خوانساری بر غررالحکم و دررالکلم ج ۲، ص ۴۲۳)

احکام شرعی:

استفاده از سلول‌هاى بنیادین براى مقاصد درمانى



سوال) آیا استفاده از سلولهاى بنیادین استخراج شده از جنین انسان قبل از لانه گزینى در رحم براى مقاصد درمانى، جایزاست؟ (لازم به یادآورى است که مراکز تحقیقاتى معمولاً نمونه‌هاى خود را از جنینهاى دور ریخته شده در موسسه‌هاى بارورى (IVF) به دست مى‌آورند).



جواب) فى نفسه منعى ندارد. (استفتائات مقام معظم رهبری)