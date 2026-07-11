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مردم انقلابی ارومیه در یکصد و سی و سومین رزمگاه شبانه فریاد خونخواهی رهبر شهید انقلاب سردادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مردم مؤمن و ولایتمدار ارومیه و مسئولان استانی در یکصد و سی وسومین رزمگاه شبانه، با حضور در میدان ولایت فقیه و خیابان امام خمینی(ره)، فریاد خونخواهی رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ تحمیلی سوم را سردادند.
این اجتماع با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، جلوهای از وفاداری، وحدت و همبستگی مردم آذربایجانغربی در پاسداشت آرمانهای انقلاب اسلامی و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب بود.
شرکتکنندگان بر استمرار راه شهدا، حفظ وحدت ملی و پاسداری از ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.