برگزاری مراسم بزرگداشت آقای شهید ایران در خرم آباد
مراسم بزرگداشت آقای شهید ایران،یکشنبه ۲۱ تیر ساعت ۹ صبح با حضور آیتالله سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در مصلی الغدیر خرمآباد برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان: گفت:مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب و آقای شهید ایران و بیعت با رهبرمعظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای ( مدظله العالی) یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ با سخنرانی آیتالله سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران و از فقهای شورای نگهبان در مصلی الغدیر خرمآباد برگزار می شود.
این مراسم ساعت ۹ صبح با حضور مردم و مسئولان استان لرستان برگزار میشود