به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مردم انقلابی آذربایجان غربی در نقاط مختلف شهری و روستایی استان در يک صد و سی وسومین شب از تجمعات شبانه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، قائد و امام شهید کشورمان، با سردادن شعارهای حماسی و انقلابی، بر پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی، شهدا و ارزش‌های والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند.

در این اجتماع باشکوه، خانواده‌ها، جوانان، پیشکسوتان و اقشار مختلف جامعه با حضور یکپارچه خود، صحنه‌هایی از همدلی، وحدت و انسجام ملی را به نمایش گذاشتند و با قرائت فاتحه و اجرای برنامه‌های معنوی، ارادت خود را به مقام شامخ رهبر و امام شهید کشور ابراز کردند.

شرکت کنندگان در این تجمعات بر ضرورت خونخواهی و انتقام از عاملان شهادت قائد شهید امت ومقابله با دشمن آمریکایی-صهیونی تأکید کردند.