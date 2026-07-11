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مردم انقلابی آذربایجان غربی در یک صد و سی و سومین رزمگاه شبانه برخونخواهی رهبرشهید انقلاب تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مردم انقلابی آذربایجان غربی در نقاط مختلف شهری و روستایی استان در يک صد و سی وسومین شب از تجمعات شبانه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حضرت آیتالله خامنهای، قائد و امام شهید کشورمان، با سردادن شعارهای حماسی و انقلابی، بر پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی، شهدا و ارزشهای والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند.
در این اجتماع باشکوه، خانوادهها، جوانان، پیشکسوتان و اقشار مختلف جامعه با حضور یکپارچه خود، صحنههایی از همدلی، وحدت و انسجام ملی را به نمایش گذاشتند و با قرائت فاتحه و اجرای برنامههای معنوی، ارادت خود را به مقام شامخ رهبر و امام شهید کشور ابراز کردند.
شرکت کنندگان در این تجمعات بر ضرورت خونخواهی و انتقام از عاملان شهادت قائد شهید امت ومقابله با دشمن آمریکایی-صهیونی تأکید کردند.