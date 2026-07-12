معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان گفت: هزار موکب ویژه خدمت رسانی به شرکت کنندگان در راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی در مسیرهای منتهی به مرزهای شلمچه و چذابه در استان مستقر خواهند شد‌.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ولی‌الله حیاتی روز شنبه ۲۰ تیر در حاشیه نشست ستاد اربعین حسینی در پایانه مرزی شلمچه و بازدید میدانی از مرز گفت: امسال یک هزار موکب برای اسکان و پذیرایی از زائران در مسیرهای منتهی به پایانه‌های مرزی استان پیش‌بینی شده است.

وی افزود: علاوه بر این، خوزستانی‌های عزیز هفتاد موکب را در مسیر کربلا و نجف برپا خواهند کرد تا خدمت‌رسانی به زائران در داخل خاک عراق نیز ادامه یابد.

حیاتی با اشاره به افزایش چشمگیر ناوگان حمل‌ونقل عمومی تصریح کرد: پنج رام قطار به قطارهای مسیر ریلی خرمشهر تا شلمچه افزوده می‌شود و تردد ریلی زائران به صورت شبانه‌روزی برقرار خواهد بود.

معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان ادامه داد: ۱۵۰ دستگاه اتوبوس خط واحد، کار انتقال زائران را از پارکینگ شلمچه تا پایانه انجام می‌دهند و بیش از ۱۰۰ دستگاه اتوبوس نیز این خدمات را در چذابه ارائه خواهند داد.

وی با اشاره به ثبت‌نام زائران در سامانه سماح می گوید: تاکنون ۱۷۰ هزار نفر مرزهای خوزستان را برای خروج خود انتخاب کرده‌اند که نشان‌دهنده استقبال بی‌نظیر زائران از مرز شلمچه برای اعزام به عتبات عالیات است.

حیاتی در حوزه بهداشت و درمان نیز گفت: امسال اتاق‌های سرد در مرزها مستقر شده و سه درمانگاه سیار در شلمچه و چذابه آماده خدمت‌رسانی به زائران هستند.

وی با تأکید بر تمهیدات ویژه برای اربعین امسال اظهار داشت: تمام تمهیدات لازم اندیشیده شده است تا امسال اربعینی متفاوت از سال گذشته داشته باشیم. شهرداری‌های مناطق مرزی به عنوان شهرداری‌های معین مستقر شده‌اند و از همین هفته آماده خدمت‌رسانی هستند.

ولی الله حیاتی اضافه کرد: خدمات‌رسانی به زائران از ابتدای ماه صفر آغاز می‌شود و برای بازگشت زائران نیز مواکبی در پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه پیش‌بینی شده است.

وی گفت: همان‌گونه که در تشییع امام شهید، برادران عزیزمان در عراق حماسه عظیمی آفریدند، در اربعین امسال نیز رویداد بزرگ و متفاوتی در ایران و عراق رقم خواهد خورد.