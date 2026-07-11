\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u061b\u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0634\u0627\u0647\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u0628\u0627 \u0645\u062a\u062e\u0644\u0641\u0627\u0646 \u0648\u0627\u062d\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0635\u0646\u0641\u06cc \u0648 \u0627\u062d\u062a\u06a9\u0627\u0631 \u06a9\u0646\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u06a9\u0627\u0644\u0627 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0631\u062e\u0648\u0631\u062f \u0642\u0627\u0637\u0639 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.\n\n\u00a0\n\u00a0\n\n\n\n\u00a0\n\u00a0